"Sulle recenti elezioni regionali una cosa è certa: Porto Recanati è centrodestra. Michelini se ne facciano una ragione. Con il 57,94% del consenso, se si andasse al voto adesso, Palazzo Volpini sarebbe finalmente liberato". Questa provocazione scritta sui social da Angelica Sabbatini, consigliera del gruppo di minoranza Centrodestra Unito, ha generato un acceso botta e risposta tra lei e il sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini. L'altro giorno la Sabbatini, con un post su Facebook, aveva fatto alcune considerazioni a seguito delle elezioni regionali, visto che lei era in lista con la Lega.

Scintille in consiglio dopo il voto alle regionali