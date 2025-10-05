La musica della notte si era appena spenta, e con essa anche le ultime risate dei ragazzi diretti verso casa. Poi, all’improvviso, il silenzio. Un rumore secco, uno schianto, e la quiete delle colline torinesi è stata squarciata da un lampo di lamiere e vetri infranti. I primi ad arrivare hanno trovato la strada disseminata di pezzi d’auto e il profumo acre della benzina nell’aria, mentre le sirene dei soccorsi squarciavano l’oscurità. Grave incidente stradale nella notte tra sabato 4 e domenica 5 ottobre a Settimo Vittone, nel Torinese. È morta una ragazza di 18 anni, mentre altri tre giovani di 17 e 18 anni sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Schianto mostruoso, orrore per 4 giovani: “Non c’è stato nulla da fare”