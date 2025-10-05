All’alba, la strada era ancora avvolta da una quiete irreale. Solo il rumore sommesso di qualche motore lontano rompeva il silenzio della domenica mattina. Poi, d’un tratto, l’urlo improvviso dei freni, il boato metallico dello schianto e, subito dopo, il bagliore delle fiamme. In pochi istanti, quella che doveva essere una tranquilla giornata si è trasformata in una scena di terrore e disperazione. Chi passava di lì ha visto solo fumo e due sagome contorte, illuminate dal fuoco che divorava una delle vetture. Due uomini, vigili del fuoco fuori servizio, si sono fermati senza esitazione: armati solo di piccoli estintori recuperati in zona, hanno affrontato le fiamme per evitare il peggio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Schianto mostruoso all’alba: una vettura prende fuoco, ci sono vittime