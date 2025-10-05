Schianto mortale in valle biker perde la vita
Terribile incidente, con un esito purtroppo mortale, quello avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 4 ottobre, sulle strade della Val Venosta, tra Rablà e Naturno.A essere coinvolte sono state una motocicletta e due auto, con l’esatta dinamica ancora in fase di ricostruzione da parte dei. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
schianto - mortale
