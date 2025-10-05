Schianto in pista per pilota casertano | trasportato in elisoccorso in ospedale

Paura al Mugello durante gara 1 della categoria Sport Bike, valida per il Campionato italiano velocità di motociclismo (Civ). Paolo Conte, 20enne pilota originario di Grazzanise e in forza al Team Chiodo Moto Racing, è stato protagonista di una brutta caduta alla curva 15. Lo schianto è stato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

