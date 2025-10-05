Schianto in A1 code di sei chilometri tra il bivio per l' A15 e Fiorenzuola

Code e rallentamenti lungo l'autostrada A1, tra il bivio per l'A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola, in seguito a un incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica 5 ottobre, all'altezza del chilometro 97 in direzione Milano, tra Fidenza e Fiorenzuola. Alle ore 18.20 la coda. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: schianto - code

Schianto tra auto, una prende fuoco: lunghe code in tangenziale

Auto si ribalta dopo lo schianto in autostrada, feriti e code

Schianto tra tre auto sulla via Emilia, traffico paralizzato e lunghe code all'ora di punta

Una donna di 50 anni ferita gravemente dopo lo schianto contro il guardrail. Code fino a 9 chilometri tra Pra’ e il bivio con la A7 - facebook.com Vai su Facebook

Incidente sulla 131, tra Sestu ed Elmas: tre feriti e lunghe code in direzione Cagliari - X Vai su X

Caos sulla A1: schianto tra bus, tir e auto in galleria, traffico bloccato - Mattinata di caos sulla A1 tra Bologna e Firenze: un grave schianto ha paralizzato il traffico lungo il tratto della Direttissima. Riporta notizie.it