Schianto frontale tra due auto nel Bergamasco una delle vetture prende fuoco | morte due persone un ferito grave

Schianto frontale tra due auto nel Bergamasco, una delle vetture prende fuoco: morte due persone, un ferito grave.

Schianto frontale tra due auto a Casnigo, una prende fuoco: morte due persone, grave un 19enne - Due auto si sono scontrate frontalmente nella mattinata del 5 ottobre a Casnigo (Bergamo) e una ha preso fuoco dopo l'impatto ... Da fanpage.it

Casnigo, incidente: due morti in un frontale. Lo schianto poi la macchina divorata dalle fiamme. I vigili del fuoco salvano una persona - Due pompieri fuori servizio si fermano ed evitano che bruci anche l'altra ... Riporta msn.com