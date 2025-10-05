Schianto frontale tra due auto a Casnigo una prende fuoco | morte due persone grave un 19enne

Due auto si sono scontrate frontalmente nella mattinata del 5 ottobre a Casnigo (Bergamo) e una ha preso fuoco dopo l'impatto. Le due persone che viaggiavano a bordo della vettura incendiata sono morte, mentre il 19enne che guidava l'altro veicolo è ricoverato in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: schianto - frontale

Schianto frontale tra due auto: Michael perde la vita a soli 29 anni

Schianto frontale sulla Montelabbatese: due feriti gravi

Schianto frontale tra due auto a Montesilvano Colle, 4 feriti

Schianto frontale fra due auto tra Barge e Cavour, morto un 16enne - facebook.com Vai su Facebook

Schianto frontale fra due auto tra Barge e Cavour, morto un 16enne - X Vai su X

Schianto frontale tra due auto a Casnigo, una prende fuoco: morte due persone, grave un 19enne - Due auto si sono scontrate frontalmente nella mattinata del 5 ottobre a Casnigo (Bergamo) e una ha preso fuoco dopo l'impatto ... Riporta fanpage.it

Casnigo, due morti in un frontale: lo schianto poi la macchina divorata dalle fiamme. I vigili del fuoco salvano una persona - Due pompieri fuori servizio si fermano ed evitano che bruci anche l'altra ... Segnala msn.com