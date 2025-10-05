Scherma atleta brindisino conquista la qualificazione alla fase nazionale

Brindisireport.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - È di Simone Toscano la vittoria nella prima prova di qualificazione interregionale categoria Giovani di spada maschile, disputata a Modugno, in provincia di Bari. Il giovane atleta della Scherma Lame Azzurre Maestri Zumbo Brindisi ha conquistato il gradino più alto del podio al termine. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

