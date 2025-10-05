Schelotto l’ex Inter inizia una nuova avventura | UFFICIALE la firma con il Dubai City

Inter News 24 Schelotto, l’ufficialità de trasferimento del calciatore ex Inter al Dubai City per iniziare una nuova avventura. Tutti i dettagli. Nuova avventura per Ezequiel Schelotto, ex esterno dell’ Inter, che riparte dagli Emirati Arabi Uniti. Dopo l’esperienza in Svizzera con la maglia del Paradiso, formazione militante nella Promotion League, l’argentino ha deciso di accettare una nuova sfida lontano dall’Europa, trasferendosi in prestito al Dubai City. Il giocatore, classe 1989, vanta una lunga carriera tra Serie A e Premier League, avendo indossato in passato le maglie di Atalanta, Sassuolo, Chievo, Sporting Lisbona, Brighton e Brescia, oltre a quella nerazzurra nella stagione 20122013. 🔗 Leggi su Internews24.com

