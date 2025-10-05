Scheggino ha il suo Palazzetto Lo sport come leva dello sviluppo
Il PalaScheggino è realtà. È stato inaugurato il nuovo palazzetto dello sport che arricchirà l’offerta turistica non solo del comune, ma dell’intera Valnerina. Una struttura che a partire da oggi per una settimana ospiterà la Powervolley Milano by Allianz, squadra di pallavolo di Superlega (la massima serie del volley). Alla cerimonia di inaugurazione, che si è svolta venerdì, sono intervenuti i sindaci e gli amministratori dei comuni della Valnerina e di Spoleto, il commissario alla ricostruzione Guido Castelli, il prefetto della provincia di Perugia, Francesco Zito, il presidente del Coni, Aurelio Forcignanò, i consiglieri regionali Stefano Lisci, Paola Agabiti ed Enrico Melasecche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
