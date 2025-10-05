Scelte di oggi per l’agricoltura di domani Campi di futuro

Food & Science – Lab Ferrara, conto alla rovescia. Il 17 ottobre, apertura del sipario su ’Campi di futuro-Le scelte di oggi per l’agricoltura di domani’ dalle 10 e fino al tardo pomeriggio, a Palazzo Roverella. L’iniziativa si dipanerà in un’unica giornata. Sarà presente il prefetto Massimo Marchesiello. L’introduzione di Francesco Manca (foto), presidente di Confagricoltura Ferrara. "Il Food and Science Festival - Lab Ferrara continua a essere una casa comune in cui s’incontrano impresa, scienza, politica e cittadinanza – ha anticipato Manca –. I temi, il futuro delle politiche europee nel nostro settore, come strutturare una formazione moderna adatta alle necessità delle imprese e quali opportunità dalle agro energie per le imprese e i territori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scelte di oggi per l’agricoltura di domani. Campi di futuro

In questa notizia si parla di: scelte - oggi

Leoncavallo, i giorni delle scelte: oggi in giunta il bando sulla nuova sede

Oroscopo di oggi: Scelte decisive e nuove opportunità per tutti i segni

"Le scelte della Regione oggi per costruire il welfare di domani": alla festa di Borgo Sisa incontro con Valentina Ancarani e Isabella Conti

FOOD & SCIENCE LAB – FERRARA Campi di Futuro: le scelte di oggi per l’agricoltura di domani Palazzo Roverella – Ferrara 17 ottobre 2025 • ore 10:00 Confagricoltura Ferrara presenta una giornata di confronto sulle sfide e le prospettive dell’agricoltur - facebook.com Vai su Facebook

Produzione e logistica: le scelte per un domani più competitivo - Il settore manifatturiero nella nuova normalità: perché ripensare la rete produttiva e logistica è oggi una priorità strategica ... econopoly.ilsole24ore.com scrive