Bologna, 5 ottobre 2025 - La Squadra Mobile di Padova ha arrestato in pieno centro a Bologna due cittadini cileni, di 57 e 55 anni, irregolari sul territorio nazionale e senza fissa dimora, mentre commettevano un furto su di un furgone di un'azienda di consegne, oltre alla ricettazione di altra merce, tra cui scarpe firmate, champagne e vino, rubati ad altri corrieri nel capoluogo emiliano, per un danno economico accertato di circa 15.000 euro. Bologna, ruba cingolato dal cantiere del tram e sfonda la vetrata in via Indipendenza I due arrestati sono sospettati di essere gli autori di altri furti simili, tra cui uno del 10 settembre scorso in centro a Pado v a, dove erano stati rubati contenitori di abbigliamento ed accessori di marca per circa 30. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scarpe griffate, champagne e vini: rubavano dai furgoni dei corrieri, due arrestati a Bologna