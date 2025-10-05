Scappa dalla polizia con lo scooter | fermato minorenne dopo lungo inseguimento

La polizia gli intima di fermarsi per effettuare un controllo ma lui, a bordo di uno scooter, si dà alla fuga. È successo questa notte in zona largo Sonnino, all'altezza della radice di vale D'Annunzio. Una volante della polizia di Stato che stava effettuando dei controlli, ha intimato un. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: scappa - polizia

Prato, il re dei narcos cinesi come Houdini: si libera delle manette e scappa dalla Polizia

Scappa inseguito dalla polizia, guidava sotto effetto di droga e alcol

Polizia entra in un negozio e un uomo scappa: inseguimento e arresto

Non si ferma all'alt e scappa, albanese denunciato dalla Polizia #Benevento - facebook.com Vai su Facebook

Polizia Municipale. Sorpreso alla guida con il cellulare, scappa e lancia un involucro di droga, arrestato https://ift.tt/grqIR0y - X Vai su X

Fermato scooter con targa rubata, senza assicurazione ne revisione: alla guida un uomo con la patente revocata nel 2010 - Controlli straordinari: fermato motociclo con targa non propria, conducente privo di patente, assicurazione e revisione Nell’ambito dei servizi di ... Da parmapress24.it

Viale Regione, travolge una moto e scappa: caccia all’auto pirata - Un ragazzo di 22 anni è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un’auto: la persona alla guida si è data alla fuga. Da livesicilia.it