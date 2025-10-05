Scambiato per un animale da un compagno di battuta cacciatore ucciso a Locana | indagini in corso a Torino
La vittima è Armando Dalla Bona, 82 anni. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato erroneamente scambiato per un animale da un compagno di battuta, non indossando i dispositivi di riconoscimento obbligatori. Sul posto sono intervenuti 118, elisoccorso e carabinieri, che indagano per omicidio colposo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
