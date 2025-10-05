Scambiato per un animale da un compagno di battuta cacciatore colpito e ucciso | indagini in corso

Un cacciatore di 82 anni, Armando Dalla Bona, ha perso la vita questa mattina nella Valle Orco, a Locana, in provincia di Torino, durante una battuta di caccia. L’allarme è stato lanciato intorno alle 9 e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e l’ elisoccorso regionale, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano. Dalle prime indagini dei Carabinieri emerge che l’anziano potrebbe essere stato confuso con un animale da un altro cacciatore presente alla battuta. E pare che la vittima non indossasse i dispositivi di identificazione obbligatori previsti per legge per i cacciatori, fattore che potrebbe aver favorito il rischio dell’incidente. 🔗 Leggi su Open.online