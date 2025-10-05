Sbaglia la curva e fa strike! L' impatto in Moto3 è impressionante
Nel GP di Indonesia in Moto3, David Almansa calcola male l'ingresso in curva e stende prima Álvaro Carpe e poi Taiyo Furusato. Un incidente spaventoso che poteva portare a conseguenze ben più gravi. Fortunatamente i piloti stanno bene. La gara si è conclusa con la vittoria di José Antonio Rueda che conquista anche il titolo di campione del Mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
