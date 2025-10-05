SBA beffata nel finale | a Torino la rimonta del Don Bosco Crocetta costa caro agli amaranto
Gli amaranto comandano per tre quarti di gara, ma crollano nel finale sotto i colpi dei torinesi. Don Bosco Crocetta Torino – Scuola Basket Arezzo 77-71 Parziali: 16-27; 35-40; 55-56 Don Bosco Crocetta: Andreutti 7, Randazzo, Hida 12, Lachello 8, Minnucci 2, Cellino, Rosso, Trigiani 9, Braga 3, Cian 2, Cristobo 24, Okoro 12. All. Maino SBA Arezzo: Francesconi, Toia 27, Pieri 9, Lemmi 9, Damasco, Corradossi 10, Rapini 6, Cazzanti 1, Pelucchini 7, Vagnuzzi 2. All. Fioravanti – Ass. Libero – Acc. Baielli Trasferta amara in Piemonte per la Scuola Basket Arezzo, sconfitta sul parquet del Don Bosco Crocetta Torino dopo una partita condotta per oltre trenta minuti. 🔗 Leggi su Lortica.it
