Saverio Tommasi | Percosse insulti e umiliazioni Così siamo stati trattati
Dopo giorni di silenzio, Saverio Tommasi rompe il silenzio e racconta la sua detenzione in Israele. Il giornalista di Fanpage.it, tra i membri italiani della Global Sumud Flotilla, è stato fermato dalla Marina israeliana dopo l’abbordaggio della nave Karma e trattenuto in un centro di detenzione nel sud del Paese. Ora si trova a Istanbul, insieme ad altri 25 connazionali, e nelle prossime ore farà ritorno in Italia. “ Ci hanno obbligati a seguire la direzione del porto di Ashdod – ricorda Tommasi –. Poi i militari israeliani sono saliti a bordo: erano almeno venti, armati, con il volto coperto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Finalmente Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage.it, che era a bordo di una delle navi che si è unita alla Global Sumud Flotilla è tornato a casa. Dopo l'abbordaggio da parte dell'esercito israeliano, è stato portato in un centro detentivo.
Ma @Antonio_Tajani non ha niente da dire sui maltrattamenti del governo di Israele al giornalista di #Fanpage Saverio Tommasi? Forse in Italia i diritti umani valgono solo se si vota centrodestra? - X Vai su X
