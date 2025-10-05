Saverio Tommasi | Percosse insulti e umiliazioni Così siamo stati trattati

Dopo giorni di silenzio, Saverio Tommasi rompe il silenzio e racconta la sua detenzione in Israele. Il giornalista di Fanpage.it, tra i membri italiani della Global Sumud Flotilla, è stato fermato dalla Marina israeliana dopo l’abbordaggio della nave Karma e trattenuto in un centro di detenzione nel sud del Paese. Ora si trova a Istanbul, insieme ad altri 25 connazionali, e nelle prossime ore farà ritorno in Italia. “ Ci hanno obbligati a seguire la direzione del porto di Ashdod – ricorda Tommasi –. Poi i militari israeliani sono saliti a bordo: erano almeno venti, armati, con il volto coperto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

