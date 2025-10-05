Sassuolo ecco la prova del nove | E ci sono margini di miglioramento

Sport.quotidiano.net | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Stefano Fogliani SASSUOLO La stagione scorsa 5 punti nelle prime 4 giornate, quelle con il mercato aperto e la rosa in via di definizione. Poi, tra la quinta e la sesta la prima accelerazione, con 6 punti in 2. Morale: dopo 6 giornate 10 punti per il Sassuolo che oggi ne ha 9 ma, considerando che gioca al piano di sopra, non si può dire non si sia reso protagonista di una partenza importante. E se Verona, stante lo zero alla voce ‘punti in tasferta’, era una sorta di prova del nove – riferimento non casuale a quanto la classifica traduce in numeri – non si può dire il Sassuolo non l’abbia superata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

sassuolo ecco la prova del nove e ci sono margini di miglioramento

© Sport.quotidiano.net - Sassuolo, ecco la prova del nove: "E ci sono margini di miglioramento"

In questa notizia si parla di: sassuolo - prova

Calciomercato Inter, il Sassuolo ci prova per Asllani ma riceve un no: il punto di Biasin sul futuro del centrocampista

Sassuolo-Ternana Women 1-1, buona prova delle rossoverdi in Serie A Women's Cup

Inter Sassuolo LIVE 0-0: ci prova Pio Esposito col mancino! Palla alta

sassuolo prova nove sonoSassuolo, ecco la prova del nove: "E ci sono margini di miglioramento" - Al Bentegodi terzo successo in quattro gare, si vince anche senza Berardi. Da msn.com

sassuolo prova nove sonoInter-Sassuolo 2-1: Highlights, video e gol - Le azioni più belle della sfida di Serie A 2025/2026. Riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Sassuolo Prova Nove Sono