Sassuolo ecco la prova del nove | E ci sono margini di miglioramento

di Stefano Fogliani SASSUOLO La stagione scorsa 5 punti nelle prime 4 giornate, quelle con il mercato aperto e la rosa in via di definizione. Poi, tra la quinta e la sesta la prima accelerazione, con 6 punti in 2. Morale: dopo 6 giornate 10 punti per il Sassuolo che oggi ne ha 9 ma, considerando che gioca al piano di sopra, non si può dire non si sia reso protagonista di una partenza importante. E se Verona, stante lo zero alla voce ‘punti in tasferta’, era una sorta di prova del nove – riferimento non casuale a quanto la classifica traduce in numeri – non si può dire il Sassuolo non l’abbia superata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

