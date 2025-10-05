Saremo parte civile nei delitti Obi e Laura

SPOLETO Il Comune si costituirà parte civile nel processo per l’omicidio di Obi, ma anche in quello per il femminicidio di Laura Papadia. Ad annunciarlo è stato il sindaco Andrea Sisti nell’ambito della fiaccolata organizzata in piazza Fontana per ricordare il giovane cuoco 21enne ucciso dall’ex collega di lavoro Dmytro Shuryn, in carcere per i reati di omicidio, distruzione ed occultamento di cadavere. Un gesto simbolico per esprimere vicinanza alle famiglie delle due vittime. A sei mesi dalla vicenda che ha riguardato la 37enne siciliana uccisa dal marito, Spoleto ha registrato un secondo omicidio, quello di Bala Sagor, giovane bengalese giunto in città per costruirsi una nuova vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Saremo parte civile nei delitti Obi e Laura"

