Sardo il jolly dell’Italia Under 20 | Totti le maglie di Roma e Lazio il Milan sfiorato e una carriera sfumata nel basket

2025-10-04 20:58:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Nuovo appuntamento con Mondo Azzuro e il protagonista di oggi è il centrocampista classe 2005 del Monza, Jacopo Sardo, che ha una storia particolarissima Nella notte italiana di oggi, a partire dalla 1.00 del mattino, l’Italia Under 20 di Carmine Nunziata si gioca l’accesso agli ottavi di finale dei Mondiali di categoria che si stanno disputando in Cile affrontando l’Argentina nello scontro diretto per il primo posto. Dopo la vittoria per 1-0 all’esordio contro l’Australia gli Azzurrini si sono buttati via facendosi rimontare per 2-2 da Cuba scivolando su un arbitraggio che ha condizionato la gara. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

