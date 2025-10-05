Sarah Toscano e Mida ad Amici 25 | l’esibizione e l’abbraccio della Cuccarini | Video Witty Tv

Sarah Toscano e Mida ad Amici 25 hanno cantato il loro singolo dal titolo Semplicemente che è colonna sonora della serie Netflix dal titolo RIV4LI. Sarah ha anche presentato un nuovo brano che fa parte del suo primo album. Alla fine dell’esibizione Lorella Cuccarini è corsa ad abbracciarli e a sottolineare quanto sia orgogliosa di entrambi. Ecco il video Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Sarah Toscano e Mida ad Amici 25: l’esibizione e l’abbraccio della Cuccarini | Video Witty Tv

