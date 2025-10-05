Sarà finita entro marzo la scuola di via Bellini | Completate le pareti interne Ora gli arredi

Nell’area dell’ex centro tennis Maf, a Bellaria Igea Marina, sta nascendo la nuova scuola primaria di via Bellini, un investimento da 4,3 milioni di euro finanziati dal Pnrr. Si tratta della prima costruzione scolastica ex novo in città dagli anni Settanta. Il cronoprogramma prevede la conclusione dei lavori a marzo 2026 e, nei mesi estivi, il completamento di arredi e rifiniture, così da aprire regolarmente con l’anno scolastico 202627. "Le pareti interne sono concluse e stiamo predisponendo gli impianti – spiega il vicesindaco Francesco Grassi –. A breve faremo un sopralluogo con sindaco e dirigente scolastica per valutare lo stato dell’opera e pensare all’arredo degli spazi comuni: l’ingresso, la biblioteca, le zone relax. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

