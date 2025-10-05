Sappiamo chi ha sparato Dolores Dori la figlia rompe il silenzio | nuovi dettagli choc sull’omicidio

Un’altra svolta inquietante scuote il caso di Dolores Dori, la donna di 44 anni abbandonata davanti al pronto soccorso di Desenzano del Garda e poi morta poco dopo. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, Dolores sarebbe stata vittima di una lite degenerata in un accampamento nomade, trasferita poi da un’auto con targa falsa fino all’ospedale dove è spirata per le ferite d’arma da fuoco. Nel campo nomadi di Lonato del Garda, dove la donna viveva con il marito e i figli, sarebbero scoppiati contrasti tra due famiglie. Nei filmati acquisiti, si vede un uomo – identificato come H.C., marito di Dolores – armato, in palese stato d’ira, rivolgere minacce all’assassino: “Se hai la pazienza di combattere ti distruggerò”, afferma nel video diffuso sui social. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it