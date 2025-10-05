Sapete quale canzone ha battuto tutti i record di sempre su Spotify in un solo giorno?

Quando si tratta di infrangere record, Taylor Swift non conosce mezze misure. Il 3 ottobre 2025 è una data che entrerà nella storia della musica in streaming: The Life of a Showgirl, il dodicesimo album in studio dell’artista, ha dominato Spotify con numeri che lasciano senza parole, mentre il singolo di punta The Fate of Ophelia ha fatto qualcosa che nessun altro brano aveva mai raggiunto prima. Spotify ha confermato, attraverso Deadline, attraverso i propri canali social quello che i fan sospettavano già: The Life of a Showgirl è diventato l’album più ascoltato in un singolo giorno su Spotify nel 2025. 🔗 Leggi su Screenworld.it

