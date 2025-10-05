Sapete perché il 5 ottobre è il giorno che celebra gli insegnanti?

Ogni anno, il 5 ottobre, il mondo si ferma per un momento a riconoscere il valore di una professione che plasma il futuro dell’umanità: quella degli insegnanti. La Giornata mondiale degli insegnanti, istituita nel 1994, non è una semplice ricorrenza, ma un appello globale a riconoscere, supportare e valorizzare coloro che dedicano la propria vita all’educazione delle nuove generazioni. La scelta del 5 ottobre non è casuale. Questa data commemora un momento storico fondamentale. In questo giorno, infatti, a Parigi venne firmata la Raccomandazione concernente lo Status dei Docenti, un documento pionieristico frutto della collaborazione tra UNESCO e Organizzazione internazionale del lavoro. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Sapete perché il 5 ottobre è il giorno che celebra gli insegnanti?

In questa notizia si parla di: sapete - perch

Sapete perché la flotilla è una grande lezione per i nostri figli? “Il male invisibile che affligge la mente e il cuore dei nostri ragazzi, non è l’ansia. Dietro l’aumento di ansia e depressione giovanile si nasconde la disperazione. I nostri giovani stanno perdend - facebook.com Vai su Facebook

Il calendario della Serie A Women 2025-26: si parte il 4 e il 5 ottobre - Le emozioni che la Nazionale ha saputo regalare all'Italia intera sono ancora negli occhi e nel cuore di tutti. Come scrive tuttomercatoweb.com