Santo Stefano Ticino (Milano), 5 ottobre 2025 – Rifocalizzare questione dell’ impianto fotovoltaico, in attesa di notizie dalla sede del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Questa la finalità della manifestazione che si è tenuta ieri mattina proprio nelle aree dove Sorgenia Renewables ha intenzione di realizzare un campo fotovoltaico integrato da un sistema di accumulo elettrochimico. Una c inquantina di persone hanno percorso in bicicletta il perimetro dell’area indicata quale sede dell’impianto. Tra loro i sindaci Dario Tunesi (Santo Stefano Ticino) e Fausto Coatti (Marcallo), il c onsigliere di Città metropolitana Christian Cattaneo e consiglieri di Ossona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Santo Stefano Ticino, la protesta corre in bicicletta: “Il campo fotovoltaico uno schiaffo al territorio”