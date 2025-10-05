Persone che non si vedevano da anni, vecchi amici, vicini di casa, chi ormai vive altrove ma ha voluto esserci, bimbi in passeggino o in spalla ai genitori, gli anziani ospiti della casa residenza Don Zalambani. Sono qualche centinaio i santalbertesi che ieri si sono ritrovati in piazza Garibaldi per una foto ’unica e storica’ per i 180 anni dalla nascita del poeta Olindo Guerrini. A organizzare il raduno è stato il fotoreporter del Carlino Giampiero Corelli, nell’ambito della mostra diffusa ’Sant’Alberto: il paese dei poeti’. Ancora per qualche settimana, infatti, il paese natale di Corelli ospita le sue foto per le vie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sant’Alberto, il paese dei poeti. La foto unica e storica degli abitanti