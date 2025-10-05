Sandra ha deciso da molto tempo di non volere figli né famiglia ma un giorno i vicini le affidano il figlio seienne per correre in ospedale

L ’ATTACHEMENT – LA TENEREZZA Genere: commedia drammatica??? Regia: Carine Tardieu. Con Valeria Bruni Tedeschi, Pio Marmaï, Vimala Pons, César Botti 5 domande a. Valeria Bruni Tedeschi a Venezia 2025 X Leggi anche › Valeria Bruni Tedeschi, in “L’attachement”: «La famiglia oggi deve essere larghissima» Sandra, cinquantenne moderatamente felice, single con amici e qualche uomo intorno, ha deciso da molto tempo di non volere né figli né famiglia. Fa la libraia, le piace discutere con gli adulti e coi bambini ha poca dimestichezza. Un giorno, la sua vita prende una direzione inattesa: i vicini, una giovane coppia, le consegnano frettolosamente in custodia Elliott, il figlio seienne: alla mamma si sono rotte le acque prima del previsto e devono correre all’ospedale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

