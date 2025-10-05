Tutti gli appassionati di calcio che sono stati a San Siro almeno una volta nella vita, e per tutti si intende tutti nessuno escluso, hanno perso il fiato e le parole, anche solo per un attimo, a causa dell’atmosfera che vi si respira. È un discorso universale che non conosce né tempo e né spazio, che annulla le differenze tra le persone. In questo senso, per capire cosa intendiamo, basta tornare indietro alla metà di maggio del 2023, al prepartita della semifinale di Champions League tra Inter e Milan: sul prato di San Siro, mentre parla in diretta sulla CBS, un signore in giacca e cravatta si mette a fare un’elegia delle sensazioni fortissime che sta provando in quel momento, dell’elettricità che si respira dentro lo stadio, della passione che brucia sugli spalti e che viene percepita da tutti quelli che si sono ritrovati lì per quella partita, e per tutti si intende tutti nessuno escluso. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - San Siro non morirà mai