San Severo donna in sciopero della fame per il marito bloccato a Gaza | Situazione insostenibile

Ha cominciato lo sciopero della fame. È la protesta di una cittadina di San Severo, Maria Pia Montemitro, il cui marito è bloccato sulla Striscia di Gaza dove rischia la vita quotidianamente. “Mio marito ha perso la casa per i bombardamenti più di un anno fa. Vive in una tenda di nylon che ha più. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it