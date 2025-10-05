San Severo donna in sciopero della fame per il marito bloccato a Gaza | Situazione insostenibile
Ha cominciato lo sciopero della fame. È la protesta di una cittadina di San Severo, Maria Pia Montemitro, il cui marito è bloccato sulla Striscia di Gaza dove rischia la vita quotidianamente. “Mio marito ha perso la casa per i bombardamenti più di un anno fa. Vive in una tenda di nylon che ha più. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: severo - donna
ULTIM'ORA Arrestata giovane donna a San Severo, è accusata di aver ucciso il compagno - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio di Mario La Pietra a San Severo, compagna arrestata dopo 7 mesi: l'avrebbe accoltellato in casa - Mario La Pietra era stato trovato morto in casa, accoltellato, a San Severo, la compagna è stata arrestata per omicidio ... virgilio.it scrive
Spara alla moglie al supermercato, poi si uccide. La donna è in condizioni disperate - Non ce l'ha fatta la donna ferita questa mattina dal marito davanti ad un supermercato a San Severo a Foggia. Scrive ilgazzettino.it