San Salvo sarà processato con rito abbreviato per maltrattamenti e violenza sessuale alla moglie
Sarà processato con rito abbreviato un uomo di 57 anni residente a San Salvo, accusato di maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della moglie. Secondo quanto riferito dalla vittima, l’uomo l’avrebbe sottoposta per anni a percosse, ingiurie e minacce, anche sotto effetto di alcol. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: salvo - processato
E' attesa per questo pomeriggio (salvo colpi di scena) la sentenza del processo d’appello al medico monfalconese Vincenzo Campanile. L’ex anestesista del 118 di Trieste è già stato condannato in primo grado a 15 anni e 7 mesi per l’omicidio volontario di n - facebook.com Vai su Facebook