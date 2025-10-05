San Salvo sarà processato con rito abbreviato per maltrattamenti e violenza sessuale alla moglie

Chietitoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà processato con rito abbreviato un uomo di 57 anni residente a San Salvo, accusato di maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della moglie. Secondo quanto riferito dalla vittima, l’uomo l’avrebbe sottoposta per anni a percosse, ingiurie e minacce, anche sotto effetto di alcol. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

