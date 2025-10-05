San Placido | Vita e Celebrazioni del Santo del 5 Ottobre

. San Placido è una figura venerata nella tradizione cristiana, celebrata il 5 ottobre. Nato a Roma nel VI secolo, è noto per essere stato uno dei primi discepoli di San Benedetto da Norcia. La sua vita è caratterizzata da una profonda devozione e da eventi miracolosi che hanno segnato il suo cammino spirituale. La Vita di San Placido. La storia di San Placido è strettamente legata a quella di San Benedetto. Placido fu affidato a Benedetto dai suoi genitori sin da giovane, e sotto la sua guida, abbracciò la vita monastica. Le sue virtù e il suo impegno nel seguire la regola benedettina lo portarono a essere considerato un modello di santità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

