San Petronio l’appello di Zuppi commuove Bologna | Fermiamo le guerre sconfiggiamo l’odio
Bologna celebra San Petronio all’insegna della speranza di pace. Nella basilica gremita per la festa del patrono, il cardinale Matteo Zuppi ha richiamato la città e il mondo intero a non arrendersi all’odio e a fermare le guerre.“Sconfiggiamo il seme dell’odio che inizia anche solo con. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Zuppi: “Bologna sconfigga il resistente seme dell’odio” - Dieci anni in questa città, quando ci si vuole bene il tempo passa subito” ... Come scrive msn.com
Zuppi: «La guerra è nelle lacrime di una madre, per la pace impegniamoci tutti. Bologna e noi rischiamo di diventare anonimi, curiamo le relazioni» - Il cardinale nella messa per San Petronio: «La guerra non finisce mai, per questo bisogna farla finire quanto prima. Riporta corrieredibologna.corriere.it