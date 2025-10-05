Sampdoria-Pescara domenica 05 ottobre 2025 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati
La Sampdoria ha fatto piccoli passi in avanti sul piano del gioco contro Bari e Catanzaro ma i primi due punti non sono bastati a lasciare l’ultimo posto nella classifica di Serie B, che vede il Pescara avanti di tre lunghezze rispetto ai padroni di casa. Siamo di fronte a un potenziale scontro diretto nella . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: sampdoria - pescara
Sampdoria-Pescara (domenica 05 ottobre 2025 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici
Sampdoria-Pescara, settima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Sampdoria-Pescara, probabili formazioni: ultima spiaggia per Donati? Le scelte
Sampdoria-Pescara, probabili formazioni: ultima spiaggia per Donati? Le scelte https://ift.tt/4casytM https://ift.tt/h9kul5O - X Vai su X
I convocati di Vivarini per la Sampdoria Le scelte del tecnico del Pescara - facebook.com Vai su Facebook
Sampdoria-Pescara: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Pescara di Domenica 5 ottobre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Secondo calciomagazine.net
Sampdoria, con il Pescara dall’inizio Pafundi, Cherubini e Coda - Il tecnico Donati per ottenere la prima vittoria stagionale dopo sette partite si è affidato alla pretattica, in campo da subito i due under 21. Si legge su ilsecoloxix.it