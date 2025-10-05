2025-10-05 14:10:00 Arrivano conferme: Alla vigilia di Sampdoria–Pescara cresce la tensione a Bogliasco: un gruppo di tifosi blucerchiati ha fatto irruzione al centro sportivo “Mugnaini”, contestando la dirigenza e chiedendo una reazione immediata. Donati resta in bilico La vigilia di Sampdoria–Pescara, già definita da molti come “la partita della svolta”, ha vissuto un clima abbastanza surreale e teso. Il futuro dell’allenatore Massimo Donati resta appeso a un filo, ma al centro della contestazione non ci sono i giocatori o il gruppo squadra, almeno per il momento: nel mirino della tifoseria c’è la dirigenza, ritenuta responsabile di una gestione giudicata confusa e distante. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Sampdoria, ieri blitz dei tifosi a Bogliasco: poi la contestazione alla dirigenza