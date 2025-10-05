Chi avrà la testa meno pesante e maggiore capacità di tirare fuori tutte le energie che ha dentro potrebbe trovare oggi la svolta dopo un inizio di stagione decisamente complicato. Inter SM Sammaurese e Giulianova arrivano allo scontro di oggi in un momento nel quale sono alla ricerca di punti, di conferme sulla bontà del lavoro svolto durante la settimana e nel caso degli abruzzesi anche di un segnale che faccia capire che la rivoluzione voluta dalla società porti i primi risultati. La sconfitta interna subita la scorsa domenica dal Giulianova ha spinto la società ad esonerare sia Roberto Cappellacci, tecnico dei giallorossi, che il ds Marco Triboletti, segno che i cinque punti conquistati finora dal Giulianova sono considerati davvero troppo pochi per poter rinviare oltre la decisione di imprimere una svolta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sammaurese, rotta da invertire. Ma pure il Giulianova cerca la svolta