Sammaurese rotta da invertire Ma pure il Giulianova cerca la svolta
Chi avrà la testa meno pesante e maggiore capacità di tirare fuori tutte le energie che ha dentro potrebbe trovare oggi la svolta dopo un inizio di stagione decisamente complicato. Inter SM Sammaurese e Giulianova arrivano allo scontro di oggi in un momento nel quale sono alla ricerca di punti, di conferme sulla bontà del lavoro svolto durante la settimana e nel caso degli abruzzesi anche di un segnale che faccia capire che la rivoluzione voluta dalla società porti i primi risultati. La sconfitta interna subita la scorsa domenica dal Giulianova ha spinto la società ad esonerare sia Roberto Cappellacci, tecnico dei giallorossi, che il ds Marco Triboletti, segno che i cinque punti conquistati finora dal Giulianova sono considerati davvero troppo pochi per poter rinviare oltre la decisione di imprimere una svolta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: sammaurese - rotta
Sammaurese, ecco la rotta. Pubblicato il calendario
Sammaurese, ecco la rotta. Via in salsa marchigiana
Alla Sammaurese servono punti. C’è da invertire subito la rotta
Domenica 5/10/2025 6° Giornata Serie D Girone F INTER SM SAMMAURESE vs GIULIANOVA ore 15:00 Continua il periodo negativo per i giallorossi di Mr. Asta, usciti sconfitti contro la Maceratese per 2 reti a zero. Serve un cambio di rotta e serve conquistar - facebook.com Vai su Facebook
Sammaurese, rotta da invertire. Ma pure il Giulianova cerca la svolta - Chi avrà la testa meno pesante e maggiore capacità di tirare fuori tutte le energie che ha dentro potrebbe trovare oggi la svolta dopo un inizio di stagione decisamente complicato. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Alla Sammaurese servono punti. C’è da invertire subito la rotta - Quello di oggi fra Maceratese e Inter SM Sammaurese è un confronto diretto fra squadre che al momento occupano un posto assai scomodo in zona playout. Riporta msn.com