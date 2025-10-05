Salviamo il Parco Ranghiasci Un bando per il luogo del cuore

Importante risultato per il parco Ranghiasci di Gubbio, che nel censimento dei Luoghi del Cuore indetto da FAI (Fondo Ambiente Italiano) si è posizionato al secondo posto tra i luoghi umbri e al 111° posto a livello nazionale. Tutto questo grazie ai 4844 utenti che hanno votato il parco eugubino al fine di salvarlo, riqualificarlo e riportarlo agli antichi splendori. Il numero di voti ottenuto offre ai proprietari dell’oasi verde incastonata nel centro storico eugubino, ovvero Comune di Gubbio e provincia di Perugia, la possibilità di partecipare a un ulteriore bando di finanziamento riservato ai luoghi candidati che hanno totalizzato più di 2500 voti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Salviamo il Parco Ranghiasci. Un bando per il “luogo del cuore“

Gubbio, un piano per rilanciare parco Ranghiasci invaso dai cinghiali - Per ora, ormai da anni, spadroneggiano i cinghiali e dominano incontrastati l’incuria e l’abbandono che hanno mandato in malora parco Ranghiasci che sale dal quartiere di San Martino fin ... Scrive ilmessaggero.it