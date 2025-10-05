Salvatore Ocone il gip | Ferocia omicida se tornasse libero ucciderebbe anche il terzo figlio Mario Come sta la 16enne ferita

Leggo.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se Salvatore Ocone tornasse libero, ucciderebbe anche il terzo figlio. Sono le parole choc del gip Silvia Lubrano, che nella convalida del fermo del 58enne che ha ucciso a colpi di pietra la. 🔗 Leggi su Leggo.it

salvatore ocone il gip ferocia omicida se tornasse libero ucciderebbe anche il terzo figlio mario come sta la 16enne ferita

© Leggo.it - Salvatore Ocone, il gip: «Ferocia omicida, se tornasse libero ucciderebbe anche il terzo figlio Mario». Come sta la 16enne ferita

In questa notizia si parla di: salvatore - ocone

Femminicidio di Elisabetta Polcino a Paupisi, uccisa con una pietra dal marito Salvatore Ocone: è in fuga

Elisabetta Polcino uccisa dal marito a colpi di pietra dopo una lite, l'omicidio nel Beneventano: Salvatore Ocone è in fuga con i figli

Elisbetta Policino uccisa a Benevento dal marito: chi è Salvatore Ocone

salvatore ocone gip ferociaSalvatore Ocone, il gip: «Ferocia omicida, se tornasse libero ucciderebbe anche il terzo figlio Mario». Come sta la 16enne ferita - Sono le parole choc del gip Silvia Lubrano, che nella convalida del fermo del 58enne che ha ucciso a colpi di pietra ... Riporta leggo.it

salvatore ocone gip ferociaStrage di Paupisi, Ocone non risponde al gip: «Non voglio vedere nessuno» - Così ieri mattina Salvatore Ocone, 58 anni, accusato di aver ucciso la moglie e il figlio e di ... Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Salvatore Ocone Gip Ferocia