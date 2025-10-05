Salva la tua PSP dal Mattatoio | Scopri Baryon Sweeper RP2040 2.1 su tutti i modelli di PSP 1000 2000 3000 e Street

Hai un fedele PlayStation Portable che ora si rifiuta di accendersi, mostrando solo una luce del power LED che si spegne subito o, peggio, la famigerata “Schermata Nera della Morte” (Black Screen of Death)? Non disperare e, soprattutto, non gettarlo via! Quello che hai tra le mani non è un fermacarte costoso, ma molto probabilmente una vittima del brick sul chip Baryon, un problema hardware che fino a poco tempo fa era considerato una condanna a morte per la console. Oggi, grazie all’ingegno della community e alla potenza del chip RP2040, esiste una soluzione economica, efficace e open-source: il Baryon Sweeper RP2040 2. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net