Salernitana vince ma Cavese tanto cuore | il derby all’Arechi finisce 3-2 per i padroni di casa

Anteprima24.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti foto pagina Facebook ufficiale Cinque gol in un derby è quanto ci si può aspettare: lo spettacolo, sugli spalti e in campo, non è mancato. Prosperi ha preparato benissimo la partita, ma l’abilità e l’esperienza di Raffaele sono state decisive per portare a casa una vittoria decisiva per la testa della classifica. La Salernitana si aggiudica il derby contro la Cavese, grazie alla vittoria per 3-2. Tutti i gol sono avvenuti nella ripresa: la Cavese passa in vantaggio, poi i padroni di casa pareggiano e passano in vantaggio; gli ospiti tornano in parità per 2-2, poi ci pensa Inglese a fare il terzo gol. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

salernitana vince ma cavese tanto cuore il derby all8217arechi finisce 3 2 per i padroni di casa

© Anteprima24.it - Salernitana vince, ma Cavese tanto cuore: il derby all’Arechi finisce 3-2 per i padroni di casa

In questa notizia si parla di: salernitana - vince

La Salernitana vince ed emoziona, la voce dei tifosi: "Stiamo tornando"

Vince in rimonta il derby col Sorrento: la Salernitana vola in vetta

salernitana vince cavese tantoSalernitana-Cavese: diretta live e risultato in tempo reale - Cavese di Domenica 5 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Secondo calciomagazine.net

salernitana vince cavese tantoSalernitana-Cavese, granata da fuga: «Torniamo a vincere» - Nell’aria c’è qualcosa di antico: è la voglia di fuga, la Salernitana ci riprova. Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Salernitana Vince Cavese Tanto