Tempo di lettura: 2 minuti foto pagina Facebook ufficiale Cinque gol in un derby è quanto ci si può aspettare: lo spettacolo, sugli spalti e in campo, non è mancato. Prosperi ha preparato benissimo la partita, ma l’abilità e l’esperienza di Raffaele sono state decisive per portare a casa una vittoria decisiva per la testa della classifica. La Salernitana si aggiudica il derby contro la Cavese, grazie alla vittoria per 3-2. Tutti i gol sono avvenuti nella ripresa: la Cavese passa in vantaggio, poi i padroni di casa pareggiano e passano in vantaggio; gli ospiti tornano in parità per 2-2, poi ci pensa Inglese a fare il terzo gol. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salernitana vince, ma Cavese tanto cuore: il derby all’Arechi finisce 3-2 per i padroni di casa