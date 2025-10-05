Salento assalto a due bancomat nella notte | banditi via con le cassaforti Cresce l' allarme

Quotidianodipuglia.it | 5 ott 2025

Ancora una notte di fuoco per gli Atm delle province di Brindisi e Lecce. Nella notte sono stati presi di mira dai malviventi due sportelli bancomat della Banca Popolare Pugliese delle sedi di San. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Salento, assalto a due bancomat nella notte: banditi via con le cassaforti. Cresce l'allarme

