Sale su una statua che gli crolla addosso morto un 19enne in val Venosta

Tragico incidente la scorsa notte a Glorenza, in val Venosta, dove un giovane è morto, colpito da una statua di bronzo, sulla quale in quel momento stava salendo. La disgrazia si è consumata verso le tre di notte. Il ragazzo, Leon Moser, 19enne di Tubre, era in compagnia di alcuni amici, quando a un certo punto si è arrampicato sulla fontana di piazza Municipio.

