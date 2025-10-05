Sacchi controcorrente | Tudor non mi sta piacendo per due motivi Avrei dato fiducia a Thiago Motta vi spiego perchè non ha funzionato con lui

Juventusnews24.com | 5 ott 2025

Sacchi analizza il big match di stasera: boccia il gioco dei bianconeri, promuove il lavoro del tecnico rossonero e svela un retroscena su Agnelli. Una sentenza che non ammette repliche, un’analisi lucida che traccia un solco netto tra le due squadre. Alla vigilia di  Juve-Milan,  Arrigo Sacchi  ha concesso una lunga intervista a  La Repubblica, in cui ha promosso a pieni voti il lavoro di  Massimiliano Allegri  e bocciato, con qualche riserva, quello di  Igor Tudor. Il tutto, condito da un aneddoto memorabile sull’ Avvocato Gianni Agnelli. Sacchi: il giudizio del Maestro. L’ex Commissario Tecnico ha prima di tutto espresso le sue perplessità sulla  Juventus  di questo inizio di stagione, criticandone la lentezza e la mancanza di attenzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sacchi controcorrente: «Tudor non mi sta piacendo per due motivi. Avrei dato fiducia a Thiago Motta, vi spiego perchè non ha funzionato con lui»

