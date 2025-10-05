Russell vince su Verstappen e Norris Leclerc 6° Hamilton 7° alla McLaren il titolo costruttori
Quarta posizione per Piastri, quinto Antonelli. Problemi ai freni nel finale per Lewis, che ha rischiato il ritiro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
F1: in Canada vince Russell. L'italiano Kimi Antonelli è terzo
F1, a Baku vince Verstappen davanti a Russell e Sainz. Piastri a muro, Norris lontano dal podio. Le Ferrari deludono e aspettano solo il 2026 ?
MAX VERSTAPPEN VINCE IL GRAN PREMIO DI AZERBAIGIAN! L'olandese domina la gara davanti a George Russell e Carlos Sainz, autore di un'ottima prestazione. Quarto Antonelli, molto vicino al podio per tutta la gara, e quinto Lawson, protagonista di un
F1 Gp Singapore, la gara in diretta: Russell vince davanti a Verstappen e Norris. McLaren conquista il Mondiale costruttori. Leclerc sesto e Hamilton 7° - La Ferrari delude ancora: nel finale Hamilton crolla per un guaio ai freni ...
F1 Gp Singapore: Russell domina davanti a Verstappen e Norris. Ordine d'arrivo. Titolo costruttori alla McLaren - L'inglese di Mercedes conquista il suo quinto successo in carriera, Verstappen e Norris guadagnano punti sul leader Mondiale.