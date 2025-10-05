I progressi dimostrati dalla Mercedes nelle prove vengono confermati anche in gara e George Russell vince il Gran Premio di Singapore andando in testa già dalla prima curva anche per le difficoltà di Max Verstappen che per tutta la gara si è lamentato della sua Red Bull. L’olandese non è mai riuscito ad avvicinarsi alla Mercedes di Russell ma ha dovuto lottare con Lando Norri s per mantenere il secondo posto. Nella seconda parte della gara le Mc Laren sono tornate ad essere le macchine più veloci e Verstappen ha dovuto difendersi in tutti i modi. Le Mc Laren contro Il finale del Mondiale vivrà della sfida a distanza tra Piastri e Norris con Verstappen terzo incomodo (lui ci crede ancora), ma l’episodio avvenuto a Singapore con Lando che ha quasi buttato Oscar contro il muro per superarlo a inizio gara andrà gestito dal team mentre Piastri ha più volte esternato la sua rabbia durante la gara. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Russell vince facile a Singapore Ferrari lenta, Leclerc solo sesto