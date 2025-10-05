Russell splendido assolo al GP di Singapore | Norris e Piastri scintille in pista e per il titolo

Fanpage.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

George Russell è stato l'assoluto dominatore della scena al GP di Singapore: in testa dal 1° all'ultimo giro, non ha mai avuto avversari. Dietro, un ottimo Verstappen su uno scatenato Norris che è entrato anche in contatto con Piastri. Male le Ferrari, Leclerc 6°, Hamilton 7°. 🔗 Leggi su Fanpage.it

