Russell domina a Singapore La McLaren vince il titolo costruttori male la Ferrari

Gazzetta.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verstappen non riesce a riaprire la lotta per il Mondiale piloti: l'olandese chiude il GP in seconda posizione davanti a Norris e Piastri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

russell domina a singapore la mclaren vince il titolo costruttori male la ferrari

© Gazzetta.it - Russell domina a Singapore. La McLaren vince il titolo costruttori, male la Ferrari

In questa notizia si parla di: russell - domina

Verstappen domina il GP d'Italia a Monza davanti alle McLaren di Norris e Piastri. Quarto Leclerc, sesto Russell

Verstappen domina il GP d'Italia a Monza davanti alle McLaren di Norris e Piastri. Quarto Leclerc, quinto Russell

Verstappen domina il GP di Baku battendo Russell e Sainz, che con la Williams ritrova il podio. Splendido quarto Antonelli, Ferrari delude

russell domina singapore mclarenRussell domina a Singapore, Verstappen a podio. Le posizioni Ferrari - Il britannico della Mercedes non concede nulla battendo l'olandese e Norris. Secondo tuttosport.com

russell domina singapore mclarenF1 | GP Singapore: Russell domina, McLaren Campione Costruttori - Secondo successo in questa stagione per il pilota Mercedes che dopo la pole ... Come scrive thelastcorner.it

Cerca Video su questo argomento: Russell Domina Singapore Mclaren