Rush finale verso il voto Vannacci Musumeci Fratoianni L’ultima volata anti astensione

Ultimi giorni intensi per la campagna elettorale in vista delle regionali del 12 e 13 ottobre. Con i riflettori puntati sulla sfida a tre tra Eugenio Giani, presidente uscente e candidato del centrosinistra, Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e volto del centrodestra unito, e Antonella Bundu, candidata di Toscana Rossa, anche Prato si prepara a scegliere il proprio futuro politico. E come in ogni finale che si rispetti, arrivano i big: leader nazionali, ministri, segretari e parlamentari stanno toccando ogni provincia per dare la spinta decisiva ai candidati locali. A Prato il primo a fare tappa sarà il generale Roberto Vannacci, vicesegretario federale della Lega, atteso oggi, domenica 5 ottobre alle 15, in piazza del Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

